сочинение на тему моя любимая птица помогите пожалуйста я вас прошу

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Я очень люблю птиц. Но самая любимая попугай. Более умной птицы ещё я не встречала!!! Попугаи бывают всякие разные:от скромненьких волнистых до гордых ар. Попугай Ара очень яркая птица, а волнистый наоборот : раскрашен в нежные и скромные цвета, как голубой, салатовый , жёлтый. Попугаи самые лучшие птицы!!! что то в этом роде . добавь то что он был у тебя когда то . придумай смешную историю . и еще что нибудь дополни . получится полноцеенное сочинение )