средние линии треугольников относятся как 2 к 2 к 4, а P треугольника равен 45см.найдите стороны треугольника

Гость: Гость:

1) Как известно средняя линия тр-ка в 2 раза меньше стороны тр-ка, которая параллельна ей. Учитывая отношения ср.линий 2:2:4 имеем, что стороны будут относиться как 4:4:8, тогда считая дону часть равной х см получим, что 4х+4х+8Х=45 16х=45 х=45/16,. тогда две стороны тр-ка равны по 4·х=4·45/16=45/4=11,25(cм) третья сторона 8·х=8·45/16=45/2=22,5 (cм). Ответ: 11,25 см;11,25см ;22,5 см.