средние линии треугольников относятся как 2 к 2 к 4, а P треугольника равен 45см.найдите стороны треугольника

Геометрия
средние линии треугольников относятся как 2 к 2 к 4, а P треугольника равен 45см.найдите стороны треугольника
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Как известно средняя линия тр-ка в 2 раза меньше стороны тр-ка, которая параллельна ей. Учитывая отношения ср.линий 2:2:4 имеем, что  стороны будут относиться как 4:4:8, тогда считая дону часть равной х см получим, что     4х+4х+8Х=45     16х=45      х=45/16,. тогда две стороны тр-ка равны по 4·х=4·45/16=45/4=11,25(cм)                                третья сторона 8·х=8·45/16=45/2=22,5 (cм).    Ответ: 11,25 см;11,25см ;22,5 см. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
неистовствовал разбор по составу
Ответить
Алгебра
Lim(x-0) tg5x/tg4x
Ответить
Қазақ тiлi
сочинение на тему я на украинском"Ласкаве слово як весняний день"??  
Ответить
Музыка
які почуття викликав вірш Валентина Бичка "Ти думаєш деревам не болить?" Чому? До чого він нас спонукає?
Ответить
Математика
На какой день недели в этом году приходиться 1.09?Если 1.09 попадает на субботу или воскресенье,то какого числа начнётся учебный год?Сколько дней б...
Ответить