сочинение на тему я на украинском"Ласкаве слово як весняний день"??  

Гость: Гость:

Одного дня на ловочці сиділи сусіди.Хлопці грали у футбол,дівчатка стрибали ризинки .І моя команда програла коли ми грали у футбол.Ядуже розізлився і крикнув навздогін іншій команді не цензурне слово це почули мої сусіди .І тогож дня я добре получив від тата.І батьки хлопчика якому я крикнув прийшли сваритися зі мною .Я вибачився і коли я проводжав не бажаних гостів мені сказали -Погане слово ти забудеш, а інші ні знаєш Ласкаве слово як весняний день