В треугольнике АВС угол С=90,AC=5.cosA=24/25 найдите высоту CH
Алгебра
В треугольнике АВС угол С=90,AC=5.cosA=24/25 найдите высоту CH
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: CА=5*24/25=24/5 В треугольнике АСН СН=АС*sinA=24/5*7/25=168/125
Гость:
из треугольника САН, cosA=АН/АС, AH=cosA*AC АН=5*24/25=4,8 СН²=АС²-АН² СН=√25-23,04=√1,96=1,4 Ответ СН=1,4
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