В двух корзинах 18,6кг яблок. В 1-ой корзине яблок на 2,4кг меньше чем во 2-ой. Сколько килограммов яблок в каждой корзине?
Математика
В двух корзинах 18,6кг яблок. В 1-ой корзине яблок на 2,4кг меньше чем во 2-ой. Сколько килограммов яблок в каждой корзине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18,6+2,4=21кг- было бы в корзинах, если было бы поровну в них 21/2=10,5 кг- в одной корзине 10,5-2,4=8,1 кг- в другой корзине
Гость:
пусть в первой корзине х кг,тогда во второй х+2,4 кг составим уравнение х+х+2,4=18,6 2х=18,6-2,4 2х= 16,2 х=16,2:2 х= 8,1 кг в первой корзине 8,1+2,4= 10,5 кг во второй корзине проверка 8,1+10,5=18,6 кг в двух корзинах
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