Какая масса пропилового эфира уксусной кислоты образуется при взаимодейсвии 120г. укусной кислоты и 120г. пропилового спирта,если выход продукта составил 75% от теоритически возможного

Химия

Какая масса пропилового эфира уксусной кислоты образуется при взаимодейсвии 120г. укусной кислоты и 120г. пропилового спирта,если выход продукта составил 75% от теоритически возможного

Автор: Гость