Какая масса пропилового эфира уксусной кислоты образуется при взаимодейсвии 120г. укусной кислоты и 120г. пропилового спирта,если выход продукта составил 75% от теоритически возможного
Химия
Какая масса пропилового эфира уксусной кислоты образуется при взаимодейсвии 120г. укусной кислоты и 120г. пропилового спирта,если выход продукта составил 75% от теоритически возможного
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение реакции CH3COOH+C3H7OH=C5H10O2+H2O 1) n( CH3COOH)=m/M=120/60=2 моль 2) n(C3H7OH)= m/M=120/60=2 моль n(C5H10O2)=n( CH3COOH)=n(C3H7OH)=2 моль 3) m(C5H10O2)=n*M=2*102=204 (это теоретическая масса) Составляем пропорцию 204г 100% х г 75% х=204*75/100=153г Ответ: 153г
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