Составление рассказа по плану. Как мы играем. 1.Моя любимая игра. 2.Почему она мне нравится. 3.Скем я играю. 4. Как мы играем.5какие качества характера развивает игра.6 умею ли я проигрывать?
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Составление рассказа по плану. Как мы играем. 1.Моя любимая игра. 2.Почему она мне нравится. 3.Скем я играю. 4. Как мы играем.5какие качества характера развивает игра.6 умею ли я проигрывать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя любимая игра-перестрелка.Я люблю эту игру,так как она очень интересная и занимательная.Я люблю спорт и поэтому эта игра для меня.Мы часто играем в нее с моими друзьями-одноклассниками.Играем мы так: делимся на команды по несколько человек,встаем по разные стороны и игра начинается.Суть игры в том,что нужно выбить мячом человека из другой команды.Человек,которого выбили уходит на сторону противников и за ними,пытается поймать мяч своей команды.Эта игра хорошо развивает координацию движения.Благодаря этой игре,можно стать очень ловким.Но ведь какая игра без проигрыша? Я умею проигрывать.Ведь недаром говорят: Главное не победа,а участие!
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