Составление рассказа по плану. Как мы играем. 1.Моя любимая игра. 2.Почему она мне нравится. 3.Скем я играю. 4. Как мы играем.5какие качества характера развивает игра.6 умею ли я проигрывать?

Русский язык
Составление рассказа по плану. Как мы играем. 1.Моя любимая игра. 2.Почему она мне нравится. 3.Скем я играю. 4. Как мы играем.5какие качества характера развивает игра.6 умею ли я проигрывать?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя любимая игра-перестрелка.Я люблю эту игру,так как она очень интересная и занимательная.Я люблю спорт и поэтому эта игра для меня.Мы часто играем в нее с моими друзьями-одноклассниками.Играем мы так: делимся на команды по несколько человек,встаем по разные стороны и игра начинается.Суть игры в том,что нужно выбить мячом человека из другой команды.Человек,которого выбили уходит на сторону противников и за ними,пытается поймать мяч своей команды.Эта игра хорошо развивает координацию движения.Благодаря этой игре,можно стать очень ловким.Но ведь какая игра без проигрыша? Я умею проигрывать.Ведь недаром говорят: Главное не победа,а участие!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ребро куба равно 0.7дм..Найдите объём куба.
Ответить
Обществознание
Каковы были политические взгляды Столыпина?
Ответить
Математика
геологи проехали 195 км; 3 часа они плыли на на моторной лодке и 5 часов на пароходе. Найдите скорость моторной лодки, если она в 2 раза меньше ско...
Ответить
Физика
На шелковой нити закреплен бузиновый шарик. Что произойдет, если приблизить к нему наэлектризованную палочку?
Ответить
Химия
содержание солей в морской воде достигает 3,5%. сколько солей останется после выпаривание 10 кг морской воды
Ответить