геологи проехали 195 км; 3 часа они плыли на на моторной лодке и 5 часов на пароходе. Найдите скорость моторной лодки, если она в 2 раза меньше скорости парохода.

Математика

геологи проехали 195 км; 3 часа они плыли на на моторной лодке и 5 часов на пароходе. Найдите скорость моторной лодки, если она в 2 раза меньше скорости парохода.

Автор: Гость