геологи проехали 195 км; 3 часа они плыли на на моторной лодке и 5 часов на пароходе. Найдите скорость моторной лодки, если она в 2 раза меньше скорости парохода.
Математика
геологи проехали 195 км; 3 часа они плыли на на моторной лодке и 5 часов на пароходе. Найдите скорость моторной лодки, если она в 2 раза меньше скорости парохода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х км/ч-скорость моторно лодки,тогда 2х км/ч -скорость теплохода. Составляем уравнение: 3х+5*2х=195 3х+10х=195 13х=195 х=195:13 х= 15(км/ч)-скорость моторной лодки
Гость:
х км/ч-скорость лодки. 2х км/ч-скорость парохода. 1)3х+5*2х=195 3х+10х=195 13х=195 х=195:13 х=15км/ч-скорость лодки. 2)15*2=30км/ч-скорость парохода.
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