два угла ромба относятся как 3:7 . Найдите больший угол . ответ дайте в градусах
Геометрия
два угла ромба относятся как 3:7 . Найдите больший угол . ответ дайте в градусах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а:в=3:7 7а=3в а=3/7 в а+в=180 3/7 в +в =180 1 3/7 в=180 10/7 в =180 в=180:10/7 в=180*7:10=126(град) а=180-126=54 (град) Ответ: больший угол равен 126 град
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