два угла ромба относятся как 3:7 . Найдите больший угол . ответ дайте в градусах

Геометрия
два угла ромба относятся как 3:7 . Найдите больший угол . ответ дайте в градусах
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а:в=3:7 7а=3в а=3/7 в   а+в=180 3/7 в +в =180 1 3/7 в=180 10/7 в =180 в=180:10/7 в=180*7:10=126(град) а=180-126=54 (град)   Ответ: больший угол равен 126 град
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
помогите!сочинениена тему сегоднишний день.срочняк!!!!!!!!!
Ответить
Алгебра
докажите что делится на 30 57 в кубе - 27 в кубе
Ответить
Алгебра
провели опрос 10 женщин о размере их обуви получили результаты 38,39,37,39,38,38,40,37,35,38 найти моду полученных данных
Ответить
Литература
Проанализируйте стихотворение:           Ярослав Смеляков   Судья Упал на пашне у высотки суровый мальчик из Москвы; и тихо сдвинулась пилотка с пр...
Ответить
Химия
изомеры гексанола и их названия
Ответить