изомеры гексанола и их названия
Химия
изомеры гексанола и их названия
Ответ(ы) на вопрос:
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Гексанол - спирт (алканол) СН3-СН2-СН2-СН2-СН2-СН2ОН гексанол-1 СН3-СН2-СН2-СН2-СНОН-СН3 гексанол-2 СН3-СН2-СН2-СНОН-СН2-СН3 гексанол-3 СН3-СН2-СН2-СН(СН3)-СН2ОН 2-метилпентанол-1 СН3-СН2-СН(СН3)-СНОН-СН3 3-метилпентанол-2
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