из 32 мотков шерсти связали 8 одинаковых свитеров. Сколько таких же свитеров можно связать из 24 таких же мотков шерсти?
Математика
из 32 мотков шерсти связали 8 одинаковых свитеров. Сколько таких же свитеров можно связать из 24 таких же мотков шерсти?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32:8=4-мотка нужно для одного свитера 24:4=6-можно связать из 24 мотков. Ответ:6 штук
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