из 32 мотков шерсти связали 8 одинаковых свитеров. Сколько таких же свитеров можно связать из 24 таких же мотков шерсти?

Математика

из 32 мотков шерсти связали 8 одинаковых свитеров. Сколько таких же свитеров можно связать из 24 таких же мотков шерсти?

Автор: Гость