определите с какими из перечисленных веществ может взаимодействовать азотная кислота: оксид углерода(4), фенол, уксусная кислота, оксид магния, медь
Химия
определите с какими из перечисленных веществ может взаимодействовать азотная кислота: оксид углерода(4), фенол, уксусная кислота, оксид магния, медь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H(NO3)+СO2= реакция не протекает H(NO3)+H(CH3COO)=реакция не протекает H(NO3)+C6H5OH=не знаю 2H(NO3)+MgO=Mg(NO3)2+H2O H(NO3)+Cu=исключение Вывод:из перечисленных веществ азотная кислота может взаимодействовать только с оксидом магния.
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