Из города в деревню велосепедист ехал через село несколько часов со скоростью 18км/ч. Сколько времени затратил велосепедист на весь путь, если от города до села 13км, а от села до деревни 60км.

Математика

Из города в деревню велосепедист ехал через село несколько часов со скоростью 18км/ч. Сколько времени затратил велосепедист на весь путь, если от города до села 13км, а от села до деревни 60км.

Автор: Гость