Из города в деревню велосепедист ехал через село несколько часов со скоростью 18км/ч. Сколько времени затратил велосепедист на весь путь, если от города до села 13км, а от села до деревни 60км.
Математика
Из города в деревню велосепедист ехал через село несколько часов со скоростью 18км/ч. Сколько времени затратил велосепедист на весь путь, если от города до села 13км, а от села до деревни 60км.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - искомое время. Тогда расстояние от деревни до озера: 15х км. Уравнение для времени движения туда и обратно: х + 15х/10 = 5 2,5х= 5 х = 2
Гость:
1) 13+60=73(км)-от города до деревни. 2) 73:18=4,0555556(ч)-затратил велосепедист.
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