От квадратного листа отрезали полосу шириной 6 см.Площадь оставшейся части равна 135 см2.Определите первоначальные размеры листа.
Алгебра
От квадратного листа отрезали полосу шириной 6 см.Площадь оставшейся части равна 135 см2.Определите первоначальные размеры листа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - сторона квадрата, она же сторона листа х-6 - сторона без 6см А=х В=х-6 получаем: х*(х-6)=135 х^2(в квадрате)-6х=135 Через дискриминант дальше все легко решается
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