Причины победы русских войск в куликовской битве
Обществознание
Причины победы русских войск в куликовской битве
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Гость:
Существует несколько причин, которые позволили русским войскам добиться победы на Куликовском поле. Итак, по-порядку: 1) Состав войск - русские войска состояли из людей, которые бились за свою землю, за свои семьи и за веру, язык и культуру. Войска Мамая состояли в значительной степени из наёмников, которые не готовы были стоять до конца. Их интересовали только деньги. Как только становилось очевидно, что их войско уступает - наёмники разбегались. 2) Полководческий гений Дмитрия Донского полностью проявился в этой битве. Правильное расположение войск и выбор места сражения позволили создать необходимое преимущество в дальнейшем.
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