Составить уравнение реакции гидролиза этилацетата
Химия
Составить уравнение реакции гидролиза этилацетата
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH3COOC2H5 + H2O => CH3COOH+C2H5OH и над стрелочкой t (температура) и кислота или щелочь. имхо лучше щелочь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажите ряд, в котором на месте пропусков пишется НН: А)нефтя..ой, песча..ый Б) грачи..ый, голуби..ый
Физика
частица массой 10г в минус 10 степени оказалось равновесии в электрическом поле, направленном вверх,с напряженностью 2*10 в 5 степени в/м. Найдите ...
Математика
в коробке 14 больших яблок и 9 маленьких, Из них 13 яблок- зеленые, остальные- красные . Сколько красных яблок в коробке? надо решить 2 способа