Твір на тему " Якою ти бачиш Україну в майбутньому."
Қазақ тiлi
Твір на тему " Якою ти бачиш Україну в майбутньому."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я бачу україну красивою нові технології автомобілі готелі та будівлі красиві
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