длина прямоугольника на 3 сантиметра больше ширины.его периметр 22 сантиметра .найдите длину ,ширину прямоугольника.

Математика
длина прямоугольника на 3 сантиметра больше ширины.его периметр 22 сантиметра .найдите длину ,ширину прямоугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х см- ширина,тогда х+3 см-длина. Составляем уравнение: 2(х+х+3)=22 2х+3=22:2 2х+3=11 2х=11-3=8 х=4см-ширина  прямоугольника. 1)4+3=7(см)-длина  прямоугольника.
Гость:
Р=2(а+b), где а - длина прямоугольника b - ширина прямоугольника ------------------------------------------------------------------------------------------ Предположим, что х см - ширина прямоугольника, тогда (х+3) см - длина прямоугольника, также из условия задачи известно, что периметр прямоугольника 22 см согласно этим данным составим и решим уравнение: 2(х+х+3)=22 2(2х+3)=22 2х+3=22:2 2х+3=11 2х=11-3 2х=8 х=8:2 х=4 (см) - ширина  прямоугольника. х+3=4+3=7 (см) - длина прямоугольника. Ответ: 7 см длина прямоугольника; 4 см ширина прямоугольника. Проверка: 2·(7+4)=2·11=22 (см) - периметр прямоугольника.  
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