отрасль промышленности которая занимается добычей руды её обогащением , выпловкай чистых металлов и их сплавов
Українська література
отрасль промышленности которая занимается добычей руды её обогащением , выпловкай чистых металлов и их сплавов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Черная металлургия добывает и обогащает руду, выплавляет металл и выпускает прокат. Цветная металлургия занимается добычей и обогащением руды и выпуском цветных металлов и их сплавов, которые делятся на легкие и тяжелые.
Гость:
Цветна́я металлурги́я — отрасль металлургии, которая включает добычу, обогащение руд цветных металлов и выплавку цветных металлов и их сплавов. Чёрная металлурги́я служит основой развития машиностроения и строительства . Основным исходным сырьем для получения черных металлов являются железная руда, марганец, коксующиеся угли и руды легирующих металлов.
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