из куска материй длиной 40 метров 5 дм сшили несколько костюмов.На один костюм нужно 4 метра 5 дм материй.Сколько костюмов можно сшить из этого куска ткани

Математика

из куска материй длиной 40 метров 5 дм сшили несколько костюмов.На один костюм нужно 4 метра 5 дм материй.Сколько костюмов можно сшить из этого куска ткани

Автор: Гость