из куска материй длиной 40 метров 5 дм сшили несколько костюмов.На один костюм нужно 4 метра 5 дм материй.Сколько костюмов можно сшить из этого куска ткани
Математика
из куска материй длиной 40 метров 5 дм сшили несколько костюмов.На один костюм нужно 4 метра 5 дм материй.Сколько костюмов можно сшить из этого куска ткани
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
переводим в одно измерение,в нашем случае это в дм: 4м5дм=45дм 40м5дм=405дм 1)405:45= 9(кост)-можно сшить из этого куска ткани
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