Начерти окружность радиусом 2 см. Проведи в ней диаметр.Соедини отрезками концы диаметр с точкой окружности.Проверь,какого вида треугольник получился

Математика

Начерти окружность радиусом 2 см. Проведи в ней диаметр.Соедини отрезками концы диаметр с точкой окружности.Проверь,какого вида треугольник получился

Автор: Гость