Начерти окружность радиусом 2 см. Проведи в ней диаметр.Соедини отрезками концы диаметр с точкой окружности.Проверь,какого вида треугольник получился
Математика
Начерти окружность радиусом 2 см. Проведи в ней диаметр.Соедини отрезками концы диаметр с точкой окружности.Проверь,какого вида треугольник получился
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол получается при такой окружности равносторонний
Гость:
Получится равнобедренный треугольник !
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