відстань між двома містами дорівнює 73,8 км. з цих міст по дорозі в одному напрямі одночасно вирушили велосипедист і мотоцикліст.Велосипедист рухався попереду зі швидкістю 11,2 км/год.Через 1,2 год після початку руху його наздо...

Математика

відстань між двома містами дорівнює 73,8 км. з цих міст по дорозі в одному напрямі одночасно вирушили велосипедист і мотоцикліст.Велосипедист рухався попереду зі швидкістю 11,2 км/год.Через 1,2 год після початку руху його наздогнав мотоцикліст. Знайдіть швидкість мотоцикліста.

Автор: Гость