відстань між двома містами дорівнює 73,8 км. з цих міст по дорозі в одному напрямі одночасно вирушили велосипедист і мотоцикліст.Велосипедист рухався попереду зі швидкістю 11,2 км/год.Через 1,2 год після початку руху його наздо...
Математика
відстань між двома містами дорівнює 73,8 км. з цих міст по дорозі в одному напрямі одночасно вирушили велосипедист і мотоцикліст.Велосипедист рухався попереду зі швидкістю 11,2 км/год.Через 1,2 год після початку руху його наздогнав мотоцикліст. Знайдіть швидкість мотоцикліста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1.2*11.2=13.44 км - проїхав велосипедист до зустрічі з мотоциклістом 2) 13.44+73.8=87.24 км - проїхав мотоцикліст до зустрічі з велосипедистом 3) 87.24:1.2=72.7 км\год - швидкість мотоцикліста відповідь: 72.7 км\год
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