катер роплывает некоторое расстояние по озеру за 6 ч а по течению реки - за 5 ч. сколько времени потребуется плоту , чтобы проплыть такое же расстояние по реке?
Математика
катер роплывает некоторое расстояние по озеру за 6 ч а по течению реки - за 5 ч. сколько времени потребуется плоту , чтобы проплыть такое же расстояние по реке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скорость катера равна S/6 или же равна S/5-v( где v скорость течения реки) S/6=S/5-v => v=S/5-S/6=S/30; плот плывет со скоростью течения реки поэтому время его равно S/v=S/(S/30)=30 часов
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