катер роплывает некоторое расстояние по озеру за 6 ч а по течению реки - за 5 ч. сколько времени потребуется плоту , чтобы проплыть такое же расстояние по реке?

Математика

катер роплывает некоторое расстояние по озеру за 6 ч а по течению реки - за 5 ч. сколько времени потребуется плоту , чтобы проплыть такое же расстояние по реке?

Автор: Гость