Отрезки AB и CD пересекаются в их общей середине в точке O.Доказать,что треугольник AOD=треугольнику COB
Геометрия
Отрезки AB и CD пересекаются в их общей середине в точке O.Доказать,что треугольник AOD=треугольнику COB
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