1.В 100г раствора с масовой долей соли 20% содержится ___ г соли. 2.Для получения 2,24 л углекислого газа при сжатии углерода потребуется килорода ___ л
Химия
1.В 100г раствора с масовой долей соли 20% содержится ___ г соли. 2.Для получения 2,24 л углекислого газа при сжатии углерода потребуется килорода ___ л
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Умножаем 0,2 на 100 г, получаем 20 г. Ответ: 20 г. 2. С+О2=СО2 Если CO2 2,24 л, найдем его количество n(CO2)=V/Vm=2,24л/22,4л/моль=0,1 моль Составляем пропрцию из уравнения реакции: x/1=0,1/1 x=0,1 моль n(O2)=0,1 моль То есть необходимо также 2,24 л O2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Загадки про сказочные английские персонажи на украинском языке.Например Русалочеа,Белоснежка,Рапунцель...
Обществознание
1. изменилось ли отношение к дворянству при Екатерине 2? 2. Как понимала Екатерина сущность "просвещенного абсолютизма" ?
Геометрия
Доказать, что из любой точки вне окружности диаметр окружности виден под острым углом, а из любой точки внутри окружности - под острым.
Математика
От автовокзала в аэропорт отправился автобус со скоростью 64км/ч.Через 30мин до аэропорта осталось28км Сколько времени необходимо автобусу на обрат...