1.В 100г раствора с масовой долей соли 20% содержится ___ г соли. 2.Для получения 2,24 л углекислого газа при сжатии углерода потребуется килорода ___ л 

Гость: Гость:

1. Умножаем 0,2 на 100 г, получаем 20 г. Ответ: 20 г. 2. С+О2=СО2 Если CO2 2,24 л, найдем его количество n(CO2)=V/Vm=2,24л/22,4л/моль=0,1 моль Составляем пропрцию из уравнения реакции: x/1=0,1/1 x=0,1 моль n(O2)=0,1 моль То есть необходимо также 2,24 л O2