От автовокзала в аэропорт отправился автобус со скоростью 64км/ч.Через 30мин до аэропорта осталось28км Сколько времени необходимо автобусу на обратный путь,если он уменьшит скорость на 4км/ч
Математика
От автовокзала в аэропорт отправился автобус со скоростью 64км/ч.Через 30мин до аэропорта осталось28км Сколько времени необходимо автобусу на обратный путь,если он уменьшит скорость на 4км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
64/0,5=32км - проехал 32+28=60км - всего 64-4=60 км/ч 60/60=1 ч ответ: 1ч
Гость:
автобус проехал путь равный 64*0,5=32 км поэтому весь путь равен 28+32=60 КМ скорость с которой он едет назад 60 км/ч поэтому время равно 60/60=1 час
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