От автовокзала в аэропорт отправился автобус со скоростью 64км/ч.Через 30мин до аэропорта осталось28км Сколько времени необходимо автобусу на обратный путь,если он уменьшит скорость на 4км/ч

Математика

От автовокзала в аэропорт отправился автобус со скоростью 64км/ч.Через 30мин до аэропорта осталось28км Сколько времени необходимо автобусу на обратный путь,если он уменьшит скорость на 4км/ч

Автор: Гость