Запи шите три значения переменной, при которых неравенство будет верным.                                          Х+439 меньше 444

Математика
Запи шите три значения переменной, при которых неравенство будет верным.                                          Х+439 меньше 444
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+439<444, неравенство верно при х=0,1,2,3,4
Гость:
0+439<444 1+439<444 2+439<444 3+439<444 ЕЩЕ равно при х=-1;-2;-3;-4;-5;-6;-7; и т.д.  
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