Напишите пожалуйста уранения реакций хлорид железа 3 + водород, сульфид железа 2 + соляная кислота.

Химия
Напишите пожалуйста уранения реакций хлорид железа 3 + водород, сульфид железа 2 + соляная кислота.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]2FeCl_3+3H_2=2Fe+6HCl[/latex] [latex]FeS+2HCl=FeCl_2+H_2S[/latex]  
Гость:
FeCl3+H2O=H2 +Cl2+Fe(OH)3 если только так FeS+2HCl=FeCl2+H2S
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