Как составить уравнение было 2 коробки с одинаковым количеством яблок когда в один пакет добавили 8 яблок то общее количество стало 34

Математика

Как составить уравнение было 2 коробки с одинаковым количеством яблок когда в один пакет добавили 8 яблок то общее количество стало 34

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