Как составить уравнение было 2 коробки с одинаковым количеством яблок когда в один пакет добавили 8 яблок то общее количество стало 34
Математика
Как составить уравнение было 2 коробки с одинаковым количеством яблок когда в один пакет добавили 8 яблок то общее количество стало 34
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть яблок х тогда:в 2коробках было по 1х к 1 коробке прибавили 8 ЗНачит стало 1х и 1х+8 а ВСЕГО СТАЛО 34 ЯБЛОКА уравнение 1х+1Х+8=34 2Х=34-8 2х=26 Х=13
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