В подразделении 30 солдат и три офицера. Сколькими способами можно выделить патруль, состоящий из трех солдат и одного офицера? («Теория вероятностей и математическая статистика» )
Экономика
В подразделении 30 солдат и три офицера. Сколькими способами можно выделить патруль, состоящий из трех солдат и одного офицера? («Теория вероятностей и математическая статистика» )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я конечно не уверена, но мб так. Используем размещение из n по m элементов. Из определения размещения (любое упорядоченное подмножество содержащее m элементов) Число размещений *тут типо индекс m* A = n!/(n-m)! *тут типо индекс n* т.к. нам надо выбрать солдат И офицера, то это логическое умножение, тогда получается: 3 1 А * A = 30!/27! * 3!/2! = 73080 30 3
Гость:
так как порядок неимеет значения то 3 cолдат из 30 можно выбрать с(из 30 по 3) способами 1 офицер - с(из 3 по 1) способами значит чтобы составить патруль надо перемножить получившиеся способы с(из 30 по 3)*с(3 по 1)=4060*3=12180 способов
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