В подразделении 30 солдат и три офицера. Сколькими способами можно выделить патруль, состоящий из трех солдат и одного офицера? («Теория вероятностей и математическая статистика» )

Гость: Гость:

Я конечно не уверена, но мб так. Используем размещение из n по m элементов. Из определения размещения (любое упорядоченное подмножество содержащее m элементов) Число размещений *тут типо индекс m* A = n!/(n-m)! *тут типо индекс n* т.к. нам надо выбрать солдат И офицера, то это логическое умножение, тогда получается: 3 1 А * A = 30!/27! * 3!/2! = 73080 30 3