скласти речення з фразеологызмами якы виступають у ролы певних членыв речення прометеев вогонь -пыдмет пыдливати у вогонь олыи - пидсудок домашне вогнище - додаток миж двох вогнив - обставина

Қазақ тiлi
скласти речення з фразеологызмами якы виступають у ролы певних членыв речення прометеев вогонь -пыдмет пыдливати у вогонь олыи - пидсудок домашне вогнище - додаток миж двох вогнив - обставина
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прометеїв вогонь-дух благородства. Оля своїм вчинком підлила у вогонь олії. Мама завжди оберігає домашнє вогнище. Хлопчик опинився між двох вогнів.
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