завтра КДР помогите решить Токарь может ывыполнить заказ на изготовление партии деталей за 5 дней а его ученик за 20 дней за сколько дней токарь и его ученик исполнит этот заказ при совместной работе?

Алгебра
завтра КДР помогите решить Токарь может ывыполнить заказ на изготовление партии деталей за 5 дней а его ученик за 20 дней за сколько дней токарь и его ученик исполнит этот заказ при совместной работе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть вся работа 1, время за которое они выполнят работу вместе х, тогда х/5+х/20=1 х/4=1 х=4 Значит за четыре дня
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