завтра КДР помогите решить Токарь может ывыполнить заказ на изготовление партии деталей за 5 дней а его ученик за 20 дней за сколько дней токарь и его ученик исполнит этот заказ при совместной работе?

Алгебра

завтра КДР помогите решить Токарь может ывыполнить заказ на изготовление партии деталей за 5 дней а его ученик за 20 дней за сколько дней токарь и его ученик исполнит этот заказ при совместной работе?

Автор: Гость