лена на клумбе посадила 4 цветка,что на 8 цветков меньше,чем посадила настя.во сколько раз настя посадила цветков больше,чем лена?
Математика
лена на клумбе посадила 4 цветка,что на 8 цветков меньше,чем посадила настя.во сколько раз настя посадила цветков больше,чем лена?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+8=12 12цветков посадила Настя 12:4=3 ответ:Настя посадила в 3 раза больше цветков,чем Лена
Гость:
1) 8+4=12(цв.) посадила НАстя 2)12:4=3(раза) ответ:в 3 раза.
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