лена на клумбе посадила 4 цветка,что на 8 цветков меньше,чем посадила настя.во сколько раз настя посадила цветков больше,чем лена?

Математика

лена на клумбе посадила 4 цветка,что на 8 цветков меньше,чем посадила настя.во сколько раз настя посадила цветков больше,чем лена?

Автор: Гость