Достаточно ли будет 5 г соли для приготовления 300 г 50 % - ного раствора?
Химия
Достаточно ли будет 5 г соли для приготовления 300 г 50 % - ного раствора?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для приготовления 300 г 50% раствора необходимо взять: m(соли)=m(раствора)*w(соли)=300*0,5=150 г Поэтому 5 г уж как-то слишком маловато
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