Что означает фраза "Свой среди чужих,чужой среди своих"?Можно ли в коллективе испытывать чувство одиночества?

География
Что означает фраза "Свой среди чужих,чужой среди своих"?Можно ли в коллективе испытывать чувство одиночества?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свой среди чужих это значит то,что человек сам за себя и пожет постаять за себя в любой ситуации и не зависит от другого мнения,а чужой среди своих значит то,что он может не сильно и верит этим людям. да ,можно.
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