10(x-7)=-(3+x)-23
Алгебра
10(x-7)=-(3+x)-23
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10x-70=-3-x-23 10x+x=70-26 11x=44 x=4
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