найти объём прямой призмы с боковым ребром 5 см если в её основе лежит 3 см и 4 см. помогите решить пожалуйста)
Геометрия
найти объём прямой призмы с боковым ребром 5 см если в её основе лежит 3 см и 4 см. помогите решить пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в основании лежит прямоугольник с сторонами 3 см и 4 см площадь прямоугольника равна произведению его сторон S=ab S=3*4=12 кв.см обьем прямой призмы равен произведению площади основания на высоту(боковое ребро) V=Sh V=12*5=60 куб.см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Почему белковую пищу нельзя заменить на продолжительное время пищей, содержащей только жиры иуглеводы?
Алгебра
На полке стоит 12 книг, из которых 4 - это учебники. С полки наугад снимают 6 книг. Какова вероятность того, что 3 из них окажутся учебниками?
Литература
какие насущные вопросы поднимают Е.И.Носов "Кукла" , Ф.А.Абрамов"О чем плачут лошади" в своих произведениях ?И насколько данные проблемы актуальны ...
Алгебра