найти объём прямой призмы с боковым ребром 5 см если в её основе лежит 3 см и 4 см. помогите решить пожалуйста)

Геометрия
найти объём прямой призмы с боковым ребром 5 см если в её основе лежит 3 см и 4 см. помогите решить пожалуйста)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в основании лежит прямоугольник с сторонами 3 см и 4 см   площадь прямоугольника равна произведению его сторон S=ab S=3*4=12 кв.см   обьем прямой призмы равен произведению площади основания на высоту(боковое ребро)   V=Sh V=12*5=60 куб.см
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