найти объём прямой призмы с боковым ребром 5 см если в её основе лежит 3 см и 4 см. помогите решить пожалуйста)

Геометрия

найти объём прямой призмы с боковым ребром 5 см если в её основе лежит 3 см и 4 см. помогите решить пожалуйста)

Автор: Гость