Если Митя купит 9 тетрадей, то у него останется 9р. А на 12 тетрадей ему не хватает 3р. Сколько денег к Мити?

одна тетрадь стоит х рублей. тогда у мити денег: 9х+9 или 12х-3 составим уравнение: 9х+9= 12х-3 х=4 это стоимость одной тетради. 4*9+9=45 рублей ответ: 45

Гость: Гость:

у мити хватает денег на 9 тетрадей и остается 9р, а на 12 не хватает три рубля, то значит 3 тетради стоят 12р,а одна значит 4р,тогда 4 умножим на 9 и прибавим 9,получается 45)