Если Митя купит 9 тетрадей, то у него останется 9р. А на 12 тетрадей ему не хватает 3р. Сколько денег к Мити?
Математика
Если Митя купит 9 тетрадей, то у него останется 9р. А на 12 тетрадей ему не хватает 3р. Сколько денег к Мити?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
одна тетрадь стоит х рублей. тогда у мити денег: 9х+9 или 12х-3 составим уравнение: 9х+9= 12х-3 х=4 это стоимость одной тетради. 4*9+9=45 рублей ответ: 45
Гость:
у мити хватает денег на 9 тетрадей и остается 9р, а на 12 не хватает три рубля, то значит 3 тетради стоят 12р,а одна значит 4р,тогда 4 умножим на 9 и прибавим 9,получается 45)
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