напишите плиззз очень срочно надо сочинение :"Толстой и его отношение к героя романа эпопеи Война и мир"
Литература
напишите плиззз очень срочно надо сочинение :"Толстой и его отношение к героя романа эпопеи Война и мир"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У автора романа по-разному относится к каждому из героев. Одним он дает красивую внешность, за которой, к сожалению ничего не стоит, другим богатый внутрений мир, но без красоты. Заметно, что Толстой, когда описывает своих любимых героев не награждает их красивой внешностью. (Например Наташа Ростова, Пьер Безухов). Ты потом можешь больше раскрыть тему ,больше рассказывая о героя романа, бери цитаты из текста. Приведи пример того, что когда толстой дает портрет своих любимых персонажей он всегда описывает их глаза.
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