Будь ласка поможіть..Дуже дуже треба..Прямо на завтра..!Може в кого є ХІМІЯ ЗА 7 КЛАС..АВТОР : Н.М.БУРИНСЬКА..завдання 3 і 4 сторінка 95..а в кого нема то ось завдання 3. Напиши рівняння реакцій окиснення простих речовин з утво...

Химия

Будь ласка поможіть..Дуже дуже треба..Прямо на завтра..!Може в кого є ХІМІЯ ЗА 7 КЛАС..АВТОР : Н.М.БУРИНСЬКА..завдання 3 і 4 сторінка 95..а в кого нема то ось завдання 3. Напиши рівняння реакцій окиснення простих речовин з утворенням оксидів: Купруму(ІІ), Вольфраму(VІ), Літію(І), Селену(IV), Ванадію(V). 4. Напиши рівняння реакцій горіння сірководню Н2S, ацетилену С2Н2, пропану С3Н8.

Автор: Гость