Будь ласка поможіть..Дуже дуже треба..Прямо на завтра..!Може в кого є ХІМІЯ ЗА 7 КЛАС..АВТОР : Н.М.БУРИНСЬКА..завдання 3 і 4 сторінка 95..а в кого нема то ось завдання 3. Напиши рівняння реакцій окиснення простих речовин з утво...
Химия
Будь ласка поможіть..Дуже дуже треба..Прямо на завтра..!Може в кого є ХІМІЯ ЗА 7 КЛАС..АВТОР : Н.М.БУРИНСЬКА..завдання 3 і 4 сторінка 95..а в кого нема то ось завдання 3. Напиши рівняння реакцій окиснення простих речовин з утворенням оксидів: Купруму(ІІ), Вольфраму(VІ), Літію(І), Селену(IV), Ванадію(V). 4. Напиши рівняння реакцій горіння сірководню Н2S, ацетилену С2Н2, пропану С3Н8.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]2Cu+O_2=2CuO\\2W+3O_2=2WO_3\\4Li+O_2=2Li_2O\\Se+O_2=SeO_2\\4V+5O_2=2V_2O_5[/latex] [latex]2H_2S+3O_2=2H_2O+2SO_2\\2C_2H_2+5O_2=2H_2O+4CO_2\\C_3H_8+5O_2=4H_2O+3CO_2[/latex]
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