мастер делает партию деталей за 8 часов, а его ученик - за 12 часов. За сколько времени они вдвоем сделают партию деталей?

Математика

мастер делает партию деталей за 8 часов, а его ученик - за 12 часов. За сколько времени они вдвоем сделают партию деталей?

Автор: Гость