мастер делает партию деталей за 8 часов, а его ученик - за 12 часов. За сколько времени они вдвоем сделают партию деталей?

Математика
мастер делает партию деталей за 8 часов, а его ученик - за 12 часов. За сколько времени они вдвоем сделают партию деталей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v мастер 1\8 работы в час v ученика 1\12 работы в час 1\8+1\12=3\24+2\24=5\24 РАБОТЫ В ЧАС ВМЕСТЕ 24:5=4.8 часа(если взять всю работы за 1)  
Гость:
1)8+12=20(ч.)-Это если мастер сделает одну,и ученик сделает одну  
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