Из города одновременно в разных направлениях выехали 2 автомобиля. Скорость 1 - 82.4 км/ч, 2 - 76.3 км/ч. Черезм сколько часов скорость между ними будет ровна 126.96 км?
Математика
Из города одновременно в разных направлениях выехали 2 автомобиля. Скорость 1 - 82.4 км/ч, 2 - 76.3 км/ч. Черезм сколько часов скорость между ними будет ровна 126.96 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)82,4+76,3=158,7(км/ч)-скорость отдаления. 2) 126,96:158,7= 0,8(ч)-через это время расстояние между ними будет 126,96км.
Гость:
1) 82,4 +76,3 = 158,7 км/ч общая скорость 2) 126,96 : 158,7 = через 0,8 часов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Геометрия
Дана прямоугольная трапеция ABCD (AD- большее основание, АВ _|_ AD). Площадь трапеции равна 150 см2,
Химия