Из города одновременно в разных направлениях выехали 2 автомобиля. Скорость 1 - 82.4 км/ч, 2 - 76.3 км/ч. Черезм сколько часов скорость между ними будет ровна 126.96 км?

Математика

Из города одновременно в разных направлениях выехали 2 автомобиля. Скорость 1 - 82.4 км/ч, 2 - 76.3 км/ч. Черезм сколько часов скорость между ними будет ровна 126.96 км?

Автор: Гость