Угол BCD является внешним для треугольника ABC,CE-биссектриса угла BCD,причем СЕ параллельна AB.Доказать,что треугольник ABC-равнобедренный.
Геометрия
Угол BCD является внешним для треугольника ABC,CE-биссектриса угла BCD,причем СЕ параллельна AB.Доказать,что треугольник ABC-равнобедренный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть угол ДСЕ равен х, тогда угол ДСВ равен 2х, а угол ВСА равен 180-2х; так как СЕ паралельно АВ то соответствующие углы равны угол ДСЕ равен углу САВ равен х Из треугольника АВС угол В равен 180-180+2х-х=х; так как два угла в треугольніке (угол А равен углу В) равны, то треугольнік равнобедренный
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