Сумма двух чисел равна 100. При делении большего из них на меньшее в частном получается 5 и в остатке 10. Меньшее число увеличили на треть. Чему равны частное и остаток?
Математика
Сумма двух чисел равна 100. При делении большего из них на меньшее в частном получается 5 и в остатке 10. Меньшее число увеличили на треть. Чему равны частное и остаток?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ЧИСЛО х 2 число 100-х х*5+10=100-х 5х+10=100-х 5х+х=100-10 6х=90 х=15(меньш число изначально) 100-15=85 2 ЧИСЛО 1 число потом-15+5=20 85:20=4(5)
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