Помогите,пожалуйста, выписать из данных предложений все словосочетания. 1.Медленно проплывают по небу облака. 2.Я купила в киоске чудесную брошуру.

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Помогите,пожалуйста, выписать из данных предложений все словосочетания. 1.Медленно проплывают по небу облака. 2.Я купила в киоске чудесную брошуру.

Автор: Гость