Помогите,пожалуйста, выписать из данных предложений все словосочетания. 1.Медленно проплывают по небу облака. 2.Я купила в киоске чудесную брошуру.
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Помогите,пожалуйста, выписать из данных предложений все словосочетания. 1.Медленно проплывают по небу облака. 2.Я купила в киоске чудесную брошуру.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.медленно проплывают,проплывают по небу 2.купила в киоске,чудесную брошюру
Гость:
1) медленно проплывают, проплывают по небу, облака проплывают-грамм.основа 2) я купила-грамм.основа, купила в киоске,чудесную брошуру
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