У магазин завезли кавуни і дині, причому дині становили 35% завезеного. Кавунів було на 126ц більше, ніж динь. Скільки всього центнерів кавунів і динь завезли в магазин? Очень надо!!!
Математика
У магазин завезли кавуни і дині, причому дині становили 35% завезеного. Кавунів було на 126ц більше, ніж динь. Скільки всього центнерів кавунів і динь завезли в магазин? Очень надо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нехай всього завезли х ц.тоді завезли динь 0,35х завезли кавунів 0,35х+126 складемо рівняння х=0,35х+0,35х+126 х= 0.7х+126 х-0.7х=126 0.3х=126 х=126:0,3 х= 420 ц завезли всього кавунів і динь
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