У магазин завезли кавуни і дині, причому дині становили 35% завезеного. Кавунів було на 126ц більше, ніж динь. Скільки всього центнерів кавунів і динь завезли в магазин? Очень надо!!!

Математика

У магазин завезли кавуни і дині, причому дині становили 35% завезеного. Кавунів було на 126ц більше, ніж динь. Скільки всього центнерів кавунів і динь завезли в магазин? Очень надо!!!

Автор: Гость