помогите составить текст на украинском языке про описание конвалии

Запашна конвалія Мені дуже подобається милуватися чарівною красою конвалії. Вона квітує навесні. Листя цієї рослини широке, продовгувате, квіточки білосніжно-ніжні, немов ті дзвіночки. Вночі конвалія ховається , а в день привітно всіх вітає. Ця квітка дивує своєю ніжністю, запашним ароматом. Я насолоджуюсь дивною красою тендітної конвалії.

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Конвалия-одна з перших весняних квіток.Вона така маленька,сором,язлива.У лісі конвалия ніби ховається під деревами серед трави.Не одразу її і побачиш. Шукаєш-шукаєш,і несподівано перед очима відкривається галявинка,укрита крихітними білими дзвіночками.Вони такі ніжні,тендітні,а візмеш їх у руку і відчуваєш казковий аромат.Маленький дзвіночок пахне лісом,весною.Якщо зібрати маленький букетик,конвалії будуть довго тішити своєю красою і пахощами.