верблюд может отложить в горбу жир,который он использует затем при недостатке корма.масса этого жира достигоет 20% массы верблюда.какое максимальное количество жира может отложитьв горбу верблюд,если его масса равна 600кг. Зад...
Математика
верблюд может отложить в горбу жир,который он использует затем при недостатке корма.масса этого жира достигоет 20% массы верблюда.какое максимальное количество жира может отложитьв горбу верблюд,если его масса равна 600кг. Задача с поянениями и ответом!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 600 кг х 20 % : 100% = 120 кг жира может отложить верблюд в своём горбу. Ответ : 120 кг
Гость:
600:100*20=120кг масса помещающегося жира в верблюде вот объясняю: если верблюд 600 кг = 100% то от этого всего масса помещающегося жира 20% если мы поделим 600:100 то мы узнаем один процент. 1%=6кг. нам нужно 6 * 20= 120кг. ответ: 120кг
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