верблюд может отложить в горбу жир,который он использует затем при недостатке корма.масса этого жира достигоет 20% массы верблюда.какое максимальное количество жира может отложитьв горбу верблюд,если его масса равна 600кг. Зад...

Гость: Гость:

600:100*20=120кг масса помещающегося жира в верблюде вот объясняю: если верблюд 600 кг = 100% то от этого всего масса помещающегося жира 20% если мы поделим 600:100 то мы узнаем один процент. 1%=6кг. нам нужно 6 * 20= 120кг. ответ: 120кг