Герой нашего времени вопросы 1 Почему Печорин затевает интригу с Мэри?  2 Какие действия Печорина вызывают ненависть Мэри? 3 Как изменилась Мэри по любви к Печорину?  4 Почему Печорин отказывается женится на Мэри? 

Гость: Гость:

1. Он делал это от скуки. Ну и чтобы досадить Грушницкому. 2. Потому, что он делал все для того, чтобы она возненавидела его. Сначала ей нравилось то, что он не обращал на нее внимания, но потом её это взбесило. Княжна окончательно "возненавидела" Печорина после того, как он перекупил за большую цену ковер, который ей очень хотелось купить, а затем велел провести мимо ее окон свою лошадь, покрытую этим ковром. 3. Мэри бросила всех своих ранних поклонников и обращала внимание только на Печорина. На протяжении всей повести Печорин не меняет свое отношение к Мэри. 4. Потому что он её не любит и не хочет делать её несчастной. Он не хочет прожить до конца дней своих с женщиной, которую не любит. Пытается её убедить, что не любит её потому, что он не любит её. Он пытается огородить её от ошибки.