Митя с Кириллом решили купить мяч.У Мити не хватило 20р. а у Кирилла 30р. Тогда они сложили свои деньги и купили мяч и причем у них осталось еще 60р.Сколько стоил мяч

Гость: Гость:

Представьте,что Митя забрал у Кирилла все его деньги и купил мяч,после этого у него осталось 60 рублей.А до того,как забрал деньги не хватало 20.Значит он взял у Кирилла 80 рублей (20 +60).Значит у Кирилла было 80 рублей.А на мяч ему (Кириллу) не хватало еще 30.Значит мяч стоит 80+30=110.